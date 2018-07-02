Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet
Dünyanın birçok yerinden nefes kesen fotoğraflarıyla bilinen Avustralyalı fotoğraf sanatçısı Irenaeus Herok, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezisi sırasında ziyaret ettiği Dubai’de birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Drone ile çöl ve medeniyetin buluşmasını görüntülediği çalışmalarında Herok, doğa ile insan arasındaki rekabet konusuna dikkat çekti. Boredpanda derlemesiyle işte o çarpıcı fotoğraflar...
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