Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet

Dünyanın birçok yerinden nefes kesen fotoğraflarıyla bilinen Avustralyalı fotoğraf sanatçısı Irenaeus Herok, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezisi sırasında ziyaret ettiği Dubai’de birbirinden güzel fotoğraflar çekti. Drone ile çöl ve medeniyetin buluşmasını görüntülediği çalışmalarında Herok, doğa ile insan arasındaki rekabet konusuna dikkat çekti. Boredpanda derlemesiyle işte o çarpıcı fotoğraflar...

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 1

ÇÖLDE BİR AĞAÇ

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 2

DİNLENME

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 3

KİMSE KOLAY BİR YOLCULUK OLACAĞINI SÖYLEMEDİ

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 4

KARMAŞA

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 5

ÇÖLDEKİ VAHA

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 6

MEDENİYET VE DOĞA

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 7

DÜNYANIN EN POPÜLER SPORU FUTBOL HER YERDE

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 8

MOR YUVARLAK KAVŞAK

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 9

OTOYOL

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 10

KAVŞAK

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 11

GELDİĞİN GİBİ DÖNECEKSİN

Avustralyalı fotoğrafçı Irenaeus Herok'un gözünden doğa ile insan arasındaki rekabet - 12

ÇÖL ŞEHRİ DUBAİ'DE GÜN BATIMI

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