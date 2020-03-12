Bahar kaçamağının en huzurlu adresi: İstanbul'un Adaları (Prens Adaları)

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saatinde sizi mutlu edecek bir diğer alternatif ise Aya Yorgi yakınlarındaki Eskibağ Teras Restoran. Burada ahşap masanızda taptaze deniz mahsulleri ve leziz mezeleri tadabilirsiniz.

Yemek için adanın merkezini tercih edeceksiniz size önerilerimiz MSA’lı şeflerin açtığı bir meyhane olan Loc’Ada, sahildeki kalabalıktan uzakta, gizli bir bahçede servis veren Fıstık Ahmet’in Yeri Prinkipo Restoran olacak.