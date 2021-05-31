Baharın tüm güzelliklerini sergileyen Kastamonu yaylaları ziyaretçilerini bekliyor

Yaylaların yüzyıllar öncesine dayanan geçmişinin olduğunu belirten Sarıkaya, "Yüzyıllar öncesine dayanan hayvancılığın merkezi olan yaylalarımız var. Yaylalar, kamp ve karavan turizmine çok uygun özelliğe sahip. Her yıl Hacı Bekir festivallerini yapıyorduk ama iki yıldır pandemi nedeniyle yapamadık" diye konuştu.

Sarıkaya, ilçenin farklı bölgelerinde 23 yayla bulunduğunu, bir bölümünün bakirliğini kaybettiğini ama Gölcük, Fındıklı ve Eğriceova yaylalarının bakirliğini koruduğunu ifade etti.