Balıkesir'in büyülü güzelliği Kuş Cenneti Milli Parkı'nda belgesellik görüntüler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre, Manyas ve Bandırma ilçelerinin sınırları içinde Kuşgölü civarındaki bu bölge 1959'da milli park ilan edildi.

Orman rejiminde olmadığı için önce Bakanlar Kurulu kararıyla orman vasfına alınan, daha sonra milli park statüsü kazanan Kuş Cenneti, 24 bin 47 hektar alanı kapsıyor.

Afrika'dan, Avrupa ve Asya'ya göçen su kuşlarının ana göç yolları üzerindeki Kuşcenneti Milli Parkı'nda ilkbaharın gelmesiyle her yıl üreyen 66, toplamda ise 266 kuş türü bulunuyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN 45 MİLLİ PARKI