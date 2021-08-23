Balıkesirli dağcı şehir şehir dolaşıp en yüksek zirvelere tırmanıyor

Ziyaret ettiği illerde bu spora meraklı kişilerle de bir araya geldiğini ifade eden Cennet, şunları söyledi:

"Proje kapsamında 25'nci il Nevşehir, 25'nci zirve Aşıklı Dağı zirvesidir. Ülkemizde çok fazla sayıda dağ var. Ancak, yükselti ve dağları sadece o ildeki sporcular biliyor. Başka ildeki dağcılık meraklıları rotalar olmadığı için farklı tırmanış noktalarını bilmiyor. Ben aynı zamanda rota kayıtları oluşturuyorum. Bu kayıtta, zirveye ulaşmak için başlangıç noktası, su kaynakları, dinlenme yerleri gibi bilgiler de var. İz kaydına ulaşanlar noktaya gelip çizdiğim rotadan tırmanışını gerçekleştirebiliyor. Bu dağcılık ve doğasever insanlar için kolaylık sağlıyor"