Bangkok gezilecek yerler (Melekler şehri Bangkok)

Karnaval tadında Gece Pazarları

Bangkok aslında kocaman bir pazar yeri gibi… Bu renkli şehirde gece yapılacak en iyi aktivitelerden biri de gece pazarlarını görmek. Srinakarin Fot Fai Gece Pazarı’nda hem hediyelik eşya alışverişi yapabilir hem de Asya ve Avrupa kültürünün karışımı olan çeşit çeşit lezzetin tadına bakabilirsiniz.

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