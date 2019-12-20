Bangkok gezilecek yerler (Melekler şehri Bangkok)

Bazı şehirler vardır ki insanı içine alır, şaşırtır ve büyüler. İşte bu şehirlerden biri de neredeyse tüm renkleri içinde barındıran Bangkok… Onlarca katlı gökdelenlerinin arasına sıkışmış tapınakları, her yerde karşınıza çıkan taze çiçeklerle yapılmış süsleri ve karnaval tadındaki pazarları ile her şeyin bir arada olduğu bir masal diyarı Bangkok. Kelime anlamı 'Melekler Şehri' olan Bangkok, kanallar üzerinde gezmek mümkün olduğu için Venedik'e de oldukça benzetiliyor. Tapınaklar şehri Bangkok, ayrıca yolda yürürken aniden karşınıza çıkabilecek filleri, rengarenk rekoru ve sevimli tuk tuk'larıyla insana adeta kendisini bir sirkte hissettiren büyülü şehirlerden...

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Karnaval tadında Gece Pazarları 

Bangkok aslında kocaman bir pazar yeri gibi… Bu renkli şehirde gece yapılacak en iyi aktivitelerden biri de gece pazarlarını görmek. Srinakarin Fot Fai Gece Pazarı’nda hem hediyelik eşya alışverişi yapabilir hem de Asya ve Avrupa kültürünün karışımı olan çeşit çeşit lezzetin tadına bakabilirsiniz. 

TAYLAND'IN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNUZ BİLİYOR MUYDUNUZ?

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Yine Bangkok’un en önemli gece pazarlarından biri olan AsiaTique’te canlı müzikli restoranlarda keyifli bir akşam geçirebilir; güzel bir gece manzarası eşliğinde nehir kenarı boyunca yürüyüş yapabilirsiniz.

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Yüzen Pazarlar...

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Nehirde bot turu 

Bangkok’ta yapılacak en eğlenceli aktivitelerden biri de nehir üzerindeki bot turları

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Sathorn Limanı’ndan kalkan özel kuyruklu teknelerle nehir üzerinde yaşanan evleri yakından görebilir, yerel halkın yaşam biçimine yakından tanıklık edebilir, hatta hediyelik eşya alışverişi yapabilirsiniz.

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Rengarenk Çin Mahallesi 

Çin Mahallesi; rengarenk çiçek marketleri, sokak yiyecekleri ve hediyelik eşyaları ile ziyaretçilerine gerçek bir görsel bir şölen sunuyor. 

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Daracık ve zaten satıcılar tarafından işgal edilmiş kaldırımlarda her türlü eşya ve ürünle karşılaşmanız mümkün…

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Özellikle de ocak sonu ve şubat başına denk gelen Çin Yeni Yılı’nda giderseniz, binlerce davulcu, aslan dansçısı ve ejderha geçit törenlerinden oluşan müthiş bir gösteriye tanıklık edebilirsiniz.

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Mistisizm dolu tapınaklar 

Bangkok neredeyse her dört yol ağzında bulunan görkemli tapınaklarıyla, Thai kültürünün ihtişamını da gözler önüne seriyor.

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Bunlardan en önemli ise kuşkusuz kraliyet ailesinin büyük sarayı olan Grand Palace

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Nehir yoluyla ulaşabileceğiniz bu muhteşem saray, halihazırda kullanımda.

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Ayrıca “Yatan Buddha” heykelini görebileceğiniz Wat Pho...

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Şafak Tapınağı olarak bilinen Wat Arun ve...

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...Çin Mahallesi’ndeki Wat Traimit’te mutlaka görülmesi gereken tapınaklar arasında.

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Wat Pho...

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Tuk Tuk

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Kaynak: Brandlifemag.com

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