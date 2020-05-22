Başrolünde şehirlerin olduğu insanı yola çıkaran filmler

Anlat İstanbul (2005)

İstanbul ve gece. Beş hikaye. Birbirinden çok ayrı gibi görünen bu hikayeleri birleştiren bir tek şey var. Bu hikayeler eski peri masallarına benziyorlar. Beş ünlü masal İstanbul gecesinde bir belirir bir kaybolur. Sıradan hayatların içinde masalımsı pırıltılar yanar ve söner… İstanbul her zamanki gibi büyüleyicidir.