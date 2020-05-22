Başrolünde şehirlerin olduğu insanı yola çıkaran filmler

ntv.com.tr 22.05.2020 - 09:26
Vicky ile Cristina adlı iki genç Amerikalı kadın İspanya’da bir yaz tatili geçirirler. Vicky, evlenmek üzere olan muhafazakar bir kadınken Cristina özgür ruhlu biridir. Kaderleri bir şekilde ressam Juan Antonio Gonzalo ile kesişir ve bu hayatlarının en unutulmaz tatili olur. Filmde Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem, Penelope Cruz yer alıyor ama başrol Barcelona’nın!
Filmde alkol sorunları yüzünden her şeyini kaybetmek üzere olan Nicolas Cage, Las Vegas’a gelir. Burada tesadüfen tanışacağı hayat kadını ile yıldırım aşkı yaşaması, hayata farklı bir açıdan bakmasına sebep olur. Yönetmen koltuğunda Mike Figgis’in oturduğu filmde, Nicholas Cage, Elisabeth Shue, Steven Weber gibi ünlü oyuncular var ama filmde en fazla parlayan detay kesinlikle Las Vegas.
Kiralık katil olan Ray ve Ken, zor bir işin ardından patronları Harry Waters tarafından Belçika’nın romantik şehri Brugge’a tatile gönderilir. Burada onları pek çok sürpriz beklemektedir. Filmi izledikten sonra Bruges’e gitmek için her yolu deneyeceğiniz kesin.
Rio De Janerio’nun suç dolu gecekondu mahallelerinde geçen izleyiciyi altüst eden bir film. 60’lı yıllarda geçen film gücünü uyuşturucu savaşlarından alan Tanrıkent’in hikayesini anlatıyor… Film izlerken arka sokaklarda yaşayan iki arkadaşın hikayesini takip etmeye başlar ve Rio de Janerio sokaklarında kayboluruz.
İstanbul ve gece. Beş hikaye. Birbirinden çok ayrı gibi görünen bu hikayeleri birleştiren bir tek şey var. Bu hikayeler eski peri masallarına benziyorlar. Beş ünlü masal İstanbul gecesinde bir belirir bir kaybolur. Sıradan hayatların içinde masalımsı pırıltılar yanar ve söner… İstanbul her zamanki gibi büyüleyicidir.
Amerikalı tanınmış mimar John gençliğinin kenti olan Roma’da tatildedir. Gençliğinin sokaklarında gezerken henüz genç bir adam olan Jack ile karşılaşır. Jack’in ise başı sevgilisi Sally’nin güzel ve belalı arkadaşı Monica’yla derttedir. Roma’yı güzelleyen eşsiz bir Woody Allen filmi.
Bob Haris ve Charlotte Tokyo’da bulunan iki Amerikalıdır. Bob, Tokyo’ya bir viski reklamında oynamak için gelmiştir, Charlotte ise işkolik bir fotoğrafçı olan kocasının peşinden sürüklenmiştir. Her ikisini de uyku tutmadığı bir gece, lüks bir otelin barında yolları kesişir. Tokyo fonda muhteşem görkemiyle onlara eşlik eder.
Damiel ve Cassiel Berlin şehrinin üzerinde dolaşan iki melektir. Bugüne kadar tasvir edilegelen melek görüntüsünde değil, sıradan iki erişkin adam görüntüsündedirler; kanatları da her zaman ortaya çıkmaz. Başkent Berlin ise film boyunca onlardan rol çalar durur.
William Shakespeare tarafından yazılan dünyaca ünlü tiyatro oyununun ekrana yansımış halinin başrolünde Al Pacino yer alıyor. Filmde 16. yüzyılın Venedik’i, Shakespeare’in dilinden anlatılıyor. Tüm zamanların en iyi aşk filmlerinden olan bu yapıtta Venedik buram buram aşk kokan yerleriyle işlenmiş.
Türü ve konusu itibariyle diğerlerinden epey farklı olan filmde 1970’li yılların İran’ı, bir çocuğun gözünden anlatılıyor. İran’ın en güzel ve tarihi mekanlarına gezinti yaptıran filmin yönetmen koltuğunu Marjane Satrapi ve Vincent Paronnaud paylaşıyor. İran’ın tarihini siyasi yönüyle anlatan bu filmi kaçırmayın.
Yönetmen koltuğunda yine başarılı filmlerin yönetmeni Woody Allen’i görüyoruz. 2011 yapımı olan filmde Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard gibi önemli oyuncular boy gösteriyor. Paris’in en gözde mekanlarını, ünlü tarihi kişiliklerini ve aşkın kokusunu ekran başında alabileceğiniz güzellikteki yerlerini ön plana çıkaran bu filmi kesinlikle izlenecekler listenize ekleyin.