Batılı turistlerin İstanbul'a ilgisi artıyor

İstanbul, 2019 yılında 15 milyon turist hedefine her geçen ay daha da yaklaşırken, bunu yakalamada Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden gelen turistlerin sayısı etkili oldu.

Bu yılın ağustos ayı itibarıyla 10 milyon turisti ağırlayan kentte, geçen yılın 8 aylık dönemine göre ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla arttı.