Bayburt'u tanıtmak isterken fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde

DHA 25.03.2020 - 15:07
Sosyal medyada gündem olunca çok güldüğünü anlatan Şeker, tek amacının Bayburt’u tanıtmak olduğunu söyledi. Amatör olarak fotoğraf çektiğini ifade eden Şeker, “Amacım; Bayburt’u dünyaya tanıtmaktı ama bunu bir türlü başaramadım.
Ancak Gökçedere Gölü’nün donan yüzeyinde verdiğim pozlarla birden sosyal medyanın diline düştüm. Çok komik yorumlar vardı, hepsi çok hoşuma gitti. Ama kötü yorumlar da vardı, bu yorumlara da üzüldüm. Bayburt’u tanıtmak istemiştim, birden fenomen oldum. Beni, ‘Bayburtlu dayı’ olarak tanıyorlar, yolda görünce fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayburt’u tanıtmaya devam edeceğim ve Bayburt’un en yüksek tepesinde poz vereceğim” dedi.
Tuncay Şeker ile fotoğraf çeken Murat Akkoyunlu ise, “Verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır Bayburt’u tanıtmak için uğraşıyordu ve sonunda bu amacına ulaştı” diye konuştu.