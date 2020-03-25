Bayburt'u tanıtmak isterken fenomen olan 'Bayburtlu dayı' yine sosyal medyanın gündeminde

Ancak Gökçedere Gölü’nün donan yüzeyinde verdiğim pozlarla birden sosyal medyanın diline düştüm. Çok komik yorumlar vardı, hepsi çok hoşuma gitti. Ama kötü yorumlar da vardı, bu yorumlara da üzüldüm. Bayburt’u tanıtmak istemiştim, birden fenomen oldum. Beni, ‘Bayburtlu dayı’ olarak tanıyorlar, yolda görünce fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayburt’u tanıtmaya devam edeceğim ve Bayburt’un en yüksek tepesinde poz vereceğim” dedi.