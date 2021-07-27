Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1,5 milyona yaklaşan nüfus tatilin bitmesinin ardından 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu düşüşün normal olduğunu açıkladı.

İHA - ntv.com.tr 27.07.2021 - 15:00 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 15:18

Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 1

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akın akın Bodrum’a gelmeye başlamıştı. Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren vatandaşlar memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde gözle görünür bir sakinlik oluştu.

Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 2

Kilometrelerce kuyruk oluşan trafikte kısmen rahatladığı görüldü. nüfusun 5 katına çıkarak 1,5 milyona yaklaşan nüfus Bayram tatilinin bitmesiyle 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu durumun normal olduğunu söyleyerek 2019 turizm sezonun yakalamaya az kaldığını açıkladı.

Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 3

Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1,5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğünü belirterek “Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1,5 milyon yerli turist Bodrum’a akın etti. Ağustos ve Eylül ayı rezervasyonları da çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.

Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 4

Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.

Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 5
Bir başka otelin işletmecisi Geylani Dursunoğlu çok yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini belirterek, “Bodrum ve Ege bölgesinde Rusça konuşan ülkelerden gelen misafir sayısı çoğaldı. 2019 rakamlarını yakalamış vaziyetteyiz. Şu anda dikkat etmemiz gereken tek şey 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın gereğini yerine getirmek, çünkü pandemi artışa geçmiş durumda” diye konuştu.
Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 6
Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 7
Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 8
Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 9
Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü - 10

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