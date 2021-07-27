Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü

Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.