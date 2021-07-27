Bayram bitti, Bodrum'un nüfusu düştü

İHA - ntv.com.tr 27.07.2021 - 15:00 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 15:18
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akın akın Bodrum’a gelmeye başlamıştı. Bayram tatilinin Bodrum’da geçiren vatandaşlar memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde gözle görünür bir sakinlik oluştu.
Kilometrelerce kuyruk oluşan trafikte kısmen rahatladığı görüldü. nüfusun 5 katına çıkarak 1,5 milyona yaklaşan nüfus Bayram tatilinin bitmesiyle 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu durumun normal olduğunu söyleyerek 2019 turizm sezonun yakalamaya az kaldığını açıkladı.
Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1,5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğünü belirterek “Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1,5 milyon yerli turist Bodrum’a akın etti. Ağustos ve Eylül ayı rezervasyonları da çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.
Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15'lik bir düşüş olduğunu belirterek “ Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.