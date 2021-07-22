Bayram tatili evcil hayvan otellerine talebi arttırdı

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar tatil beldelerine akın yaşandı. Bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını yanında götürürken bazıları da hayvan otellerini tercih etti.

Abone ol Paylaş









DHA 22.07.2021 - 12:27

Kurban Bayramı'nda tatile giden evcil hayvan sahiplerinin bıraktığı kedi ve köpeklerin konakladığı hayvan otelleri de doldu.

Tatiline çıkan evcil hayvan sahiplerinin bazıları can dostlarını yanlarında götürürken, bazıları ise kedi ve köpek otellerine bırakıyor.

Bu otellerde eğitimden oyunlara kadar tüm hizmetler veriliyor. Hayvanlarını özleyenler otellerin kamera sisteminden onları canlı olarak izleyebiliyor.

Edirne'de hayvan oteli işletmeciliği yapan Edip Basri Tunçel, "Otelimiz şu anda 40 köpeğimize hizmet veriyor ve doluluk oranımız da yüzde 50 doldu. Koronavirüs nedeniyle şu an tatile çıkmayanlar da var. Onlar da tatile çıkınca otelimiz tam kapasite dolu olacak. Ama bayram dolayısıyla rağbet olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Köpeklerini otele aşılarını yaptırdıktan sonra aldıklarını söyleyen Tunçel, "Köpeğim burada beni özler mi, ağlar mı, diye sorular çok soruluyor. Ama köpekler burada 1 saat geçirmelerin ardından alışıyor ve unutuyorlar" diye konuştu.