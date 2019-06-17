Belçika'nın Paris'i: Anvers (Anvers gezi rehberi)
Anvers, Antwerpen ya da Antwerp… Üç isimli bu şehir hafta sonu kaçamakları için kusursuz bir destinasyon.
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1
Eskiden pırlanta ve çikolatası ile ün salmış, son zamanlarda ise yeme içme ve moda açısından zenginliği ile gündeme oturan Anvers, butik otelleri ve enerjisi ile görülmeye değer. Ziyaret için en uygun aylar Mayıs ve Haziran olsa da Anvers şehrinde dört mevsim yapacak birçok şey var. Brandlifemag.com editörü İlker Topdemir'in kaleminden Anvers...
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2
Hotel Julien
Anvers’de konaklama önerilerimden ilki Hotel Julien. Burası tam bir butik otel. 16 yüzyıldan kalma binası restore edildikten sonra en ince detayına kadar düşünülerek şık bir biçimde dizayn edilmiş. Şehrin göbeğinde olmasına rağmen bir o kadar da gizli bu otelde 24 saat servis yapan görevli bulabilirsiniz. Toplam 22 odası olan otel çok popüler olduğu için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekiyor.
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3
Hotel Franq
Hotel Franq, 42 odası olan Relais Chateux üyesi bir dizayn otel. Bir bankanın genel müdürlük binasıymış, sonra otele dönüştürülmüş ve Anvers’in en meşhur alışveriş caddesi Meir’e sadece 400 metre uzaklıkta bulunuyor. Oteldeki herşey dizayn üzerine düşünülmüş ve tasarlanmış. Otelin şefi Michelin yıldızlı Tim Meuleneire ve ekibi kahvaltıdan akşam yemeğine kadar lezzetli yemekler sunuyor.
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4
De Witte Lelie
De Witte Lelie oteli 10 odadan oluşuyor. Şehrin devamlı en yüksek puanı alan oteli tarihi merkeze çok yakın. Farklı stilleri kombine edilerek dizayn edilen otelin ortasında gizli bir bahçesi de var. Fiyatı diğer iki otele göre biraz daha yüksek olsa da konakladıktan sonra bunun sebebini anlıyorsunuz.
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5
Kolonel Coffee
Anvers’de en iyi kahveyi Kolonel Coffee’de içebilirsiniz. Bulunduğu bölgeye ulaşmak biraz yürümeyi ya da bisiklete binmeyi gerektirse de buna değer. Sandviç ve kekleri nefis, şehrin lokallerinin takıldığı, terası da bulunan bir mekan.
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6
Roest
Roest, Pazartesi hariç haftanın her günü servis veren, kahvaltısı ve öğle yemekleri ile meşhur çok popüler bir mekan. Instagram için bol bol fotoğraf çekeceğinizden emin olabilirsiniz.
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Mico’s Bistro AntwerpenMico’s Bistro Antwerpen yepyeni bir restoranı. Asya mutfağından yemekler sunan mekan öğle yemekleri için ideal. Restoranın sahipleri hem mutfakta hem serviste olduğu için hersey süper gidiyor.
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8
MAS Müzesi
MAS Müzesi, kanal kenarında, farklı mimariye sahip bir bina. Burası müzeden çok bir yaşam alanı gibi. Farklı konsept sergiler düzenleniyor ve çatısında şehri kuşbakışı izleyebileceğiniz bir alan da bulunuyor.
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Alışveriş meraklılarına önerim ise Kammenstraat, Meir ve Antwerpen Zuid; üçü de gün boyu keyifle gezmek için ideal.