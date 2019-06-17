Belçika'nın Paris'i: Anvers (Anvers gezi rehberi)

Eskiden pırlanta ve çikolatası ile ün salmış, son zamanlarda ise yeme içme ve moda açısından zenginliği ile gündeme oturan Anvers, butik otelleri ve enerjisi ile görülmeye değer. Ziyaret için en uygun aylar Mayıs ve Haziran olsa da Anvers şehrinde dört mevsim yapacak birçok şey var. Brandlifemag.com editörü İlker Topdemir'in kaleminden Anvers...