'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti

Haberler - DHA 26.12.2021 - 11:23
Uzak Doğu pazarının kapanması, uluslararası uçuşların iptali ve diğer sınırlamalar nedeniyle yılın 6 ayında yerli ve yabancı toplam 150 bin turist, Pamukkale'ye giriş yaptı.
Corona virüs aşılarının yaygınlaşması ve tedbirlerin kısmen gevşetilmesi sonrası Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı da artmaya başladı.
Temmuz ayında 258 bin, ağustos ayında 277 bin kişi, Pamukkale'yi ziyaret etti.
Yılın son 6 ayında 1 milyon 50 bin ziyaretçi travertenler üzerinde dolaştı.
Geçen yıl corona virüs salgını nedeniyle 619 bin turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 1 milyon 200 bin kişi misafir etti.
Yıl sonunda beklentilerinin karşılandığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Yaklaşık 6 ayda, bölgemizde 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geleceğe umutla bakıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Bölgemiz Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi alan yer. Amacımız önümüzdeki yıllarda ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yer olmak" dedi.