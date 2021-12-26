'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti

“GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Yıl sonunda beklentilerinin karşılandığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Yaklaşık 6 ayda, bölgemizde 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geleceğe umutla bakıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Bölgemiz Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi alan yer. Amacımız önümüzdeki yıllarda ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yer olmak" dedi.