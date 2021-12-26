'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale Travertenleri’nde corona virüs nedeniyle 2021 yılı kötü başladı ancak iyi sonuçlandı. Yılın ilk 6 ayında sadece 150 bin ziyaretçi alan Pamukkale, temmuz ayından yıl sonuna kadar 1 milyon 50 bin turiste daha ev sahipliği yaptı.

Haberler - DHA 26.12.2021 - 11:23

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 1

'de beyaz travertenleriyle ünlü, içinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuz ve Hierapolis Antik Kenti ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan , corona virüs tedbirleri nedeniyle yılın başlarında istediği ziyaretçi sayısına ulaşamadı.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 2

Uzak Doğu pazarının kapanması, uluslararası uçuşların iptali ve diğer sınırlamalar nedeniyle yılın 6 ayında yerli ve yabancı toplam 150 bin turist, Pamukkale'ye giriş yaptı.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 3

Corona virüs aşılarının yaygınlaşması ve tedbirlerin kısmen gevşetilmesi sonrası Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı da artmaya başladı.

Temmuz ayında 258 bin, ağustos ayında 277 bin kişi, Pamukkale'yi ziyaret etti.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 4

1 MİLYON 200 BİN ZİYARETÇİ 

Yılın son 6 ayında 1 milyon 50 bin ziyaretçi travertenler üzerinde dolaştı.

Geçen yıl corona virüs salgını nedeniyle 619 bin turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 1 milyon 200 bin kişi misafir etti.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 5

“GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Yıl sonunda beklentilerinin karşılandığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Yaklaşık 6 ayda, bölgemizde 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Geleceğe umutla bakıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayının katlanarak artmasını bekliyoruz. Bölgemiz Topkapı Sarayı'ndan sonra en fazla ziyaretçi alan yer. Amacımız önümüzdeki yıllarda ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yer olmak" dedi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 6
'Beyaz cennet' Pamukkale'de sezon iyi bitti - 7

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