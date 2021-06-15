Beyşehir Gölü'nde nilüfer şöleni! Koparmanın cezası ise 73 bin TL

DHA 15.06.2021 - 10:44
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, güneyinde Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı ve batısında Anamas ve Sultan dağlarının yer aldığı Beyşehir Gölü’nün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde nilüfer çiçekleri yetişiyor.
Her yıl mayıs ayında açan nilüfer çiçekleri görsel şölen oluşturuyor. Adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.
Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri hayran bırakıyor.
Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor.
Dünya üzerinde görülen 9 nilüfer çeşidinin sarı ve beyaz renkteki iki çeşidinin Beyşehir’de bulunduğunu belirten Büyükkafalı şöyle konuştu:
"Nilüferler endemik bir bitkidir. Dünyada 9 çeşidinden 2’si Beyşehir Gölü’nde sarı ve beyaz renkte görülebilir. Yerli ve yabancı turistler, nilüferleri görmeye geliyorlar. Ziyaretçilerin buraya gelip nilüferleri fotoğraflıyor, tekneyle gezi yapıyor. Ziyaretçiler buradan çok mutlu ayrılıyorlar ve buraya etkinlik düzenlediğimiz zaman çok ilgi gösteriyorlar. Sulak alanda yetişen nilüferlerin, aynı zamanda suyu temizleme özelliği vardır"