Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Göletlerin, kıyısında serinlemek isteyenlere ev sahipliği yaptığını belirten Tekin, "Göletlerimize yurt içi ve dışından yoğun talep var. Kamp faaliyeti, bölgemizde revaçta. Karavanlar da ilçemize gelmeye başladı. Şu an bazı gölet çevrelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bozcaarmut Göleti çevresinde yürüyüş yolları yapıldı. Günyurdu bölgesinde de çalışmalarımız olacak, orada da bisiklet yolları ve kamp için uygun alanlar oluşturulacak. Pazaryeri, göletleriyle cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.