Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri

Özellikle hafta sonlarında çevredeki büyükşehirlerden ilçeye gelen günübirlik tatilciler, göletlerin kıyısında serinleyip piknik yaparak stres atıyor.

Anadolu Ajansı 08.07.2020 - 17:28

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 1

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda doğal güzellikleriyle dikkati çeken Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, 8 göleti, muhteşem doğa manzarası, verimli toprakları ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan ilçeyi, özellikle hafta sonlarında civardaki Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi büyükşehirlerden günübirlik tatilciler tercih ediyor.

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 2

"PAZARYERİ, GÖLETLERİYLE CAZİBE MERKEZİ"

Bozcaarmut, Küçükelmalı, Büyükelmalı, Günyurdu, Sarnıç, Esere, Dereköy ve Mustafa Eldemir göletleri çevresinde maviyle yeşilin buluşmasına tanıklık eden ziyaretçiler, piknik yaparak stres atma imkanı da buluyor.

Nüfusu 11 bin civarında olan ilçe, kimi zaman nüfusunun 15 katı ziyaretçiyi ağırlayarak turizmde adından söz ettiriyor.

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 3

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin turistlerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Göletlerin, kıyısında serinlemek isteyenlere ev sahipliği yaptığını belirten Tekin, "Göletlerimize yurt içi ve dışından yoğun talep var. Kamp faaliyeti, bölgemizde revaçta. Karavanlar da ilçemize gelmeye başladı. Şu an bazı gölet çevrelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bozcaarmut Göleti çevresinde yürüyüş yolları yapıldı. Günyurdu bölgesinde de çalışmalarımız olacak, orada da bisiklet yolları ve kamp için uygun alanlar oluşturulacak. Pazaryeri, göletleriyle cazibe merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 4

Tekin, tatilcilerin bölgeden mutlu bir şekilde ayrıldığını vurguladı.

İlçede doğa turizmi alanında çalışmaların sürdüğünü aktaran Tekin, "Tüm doğaseverleri Pazaryeri'ne bekliyoruz" dedi.

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 5

Esere Göleti çevresinde piknik yapan vatandaşlardan Avni Yılmaz da Pazaryeri'nin, göletleriyle meşhur olduğunu dile getirdi.

Temiz hava almak için Eskişehir'den Esere Göleti'ne geldiğini anlatan Yılmaz, "Buranın doğası çok güzel, hava temiz. Ortam da sessiz oluyor. Burada huzur bulduğumuz için buraya kaçıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 6
Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 7
Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 8
Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 9
Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 10
Bilecik'in gölet zengini adresi: Pazaryeri - 11

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