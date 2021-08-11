Bilecik'te 180 metre derinlikteki Gedikkaya Mağarası binlerce yıl öncesine ışık tutuyor

"YEREL VE YENİ BİR KÜLTÜRÜN VARLIĞINDAN SÖZ ETMEMİZ MÜMKÜN"

Doç. Dr. Sarı, dokumacılıkla ilgili pişmiş toprak ve kemik aletler ile çeşitli objelerin yanı sıra gömü şeklinde olmayan bir insana ait çene kemikleri ile kafatasına da rastladıklarını anlattı.

Bu kemiklerin bazılarında boya kalıntıları olduğunu dile getiren Sarı, "Aşı boyası olduğundan şüpheleniyoruz. Onlar da analize gidecek. Bunların yanında çok sayıda hayvana ait çene kemikleri bulduk. Boynuzlar, deniz kabukluları yine bize Yakın Doğu ile bağlantıyı işaret ediyor" dedi.