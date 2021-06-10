Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, şelalenin ilçenin turizm potansiyeline sahip bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Vadinin içinde yer alan şelalenin özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından gezildiğini belirten Özden, "Şelalemiz, Süzmen Göleti'miz ve Harmankaya Kanyonu bir üçgen, turizm potansiyeline de sahip yerlerimiz. Ciddi sayıda misafirlerimiz oluyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.