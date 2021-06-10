Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor

Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki Suuçtu Şelalesi, 30 metreden akan suyu ve etrafındaki yeşil tabiatıyla kademeli normalleşme sürecinde günübirlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı 10.06.2021 - 17:48

Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 1

Bilecik ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Yukarıçaylı köyü sınırları içinde 875 metre rakımda bulunan Suuçtu Şelalesi'nden akan ve düştüğü noktada küçük bir havuzda toplanan suyun berrak görüntüsü dikkati çekiyor.

Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 2

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, şelalenin ilçenin turizm potansiyeline sahip bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Vadinin içinde yer alan şelalenin özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler tarafından gezildiğini belirten Özden, "Şelalemiz, Süzmen Göleti'miz ve Harmankaya Kanyonu bir üçgen, turizm potansiyeline de sahip yerlerimiz. Ciddi sayıda misafirlerimiz oluyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 3

İlçede yaşayan Mehmet Kaya da çevre sakinlerinin özellikle hafta sonlarında buraya gelip dinlendiğini anlatarak, "Şelale güzel ama yapılacak çalışmalarla daha da geliştirilebileceğini düşünüyorum" dedi.​​​​​​​

Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 4

Özden, Bilecik Valiliği ve Yenipazar Kaymakamlığının desteğiyle şelalenin görselliğini ön plana çıkararak turizme kazandırılması için çalışma yapacaklarını ifade etti.

Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 5
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 6
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 7
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 8
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 9
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 10
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 11
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 12
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 13
Bilecik'te 30 metreden dökülen 'Suuçtu Şelalesi' ziyaretçilerden ilgi görüyor - 14

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