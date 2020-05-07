Binlerce turistin geldiği dünyaca ünlü 'kırmızı su' kurbağa yavrularına emanet

İçinde bulunan minarelerden dolayı birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten esnaf Uğur Korkmaz, “Kırmızı su bu bölgede çıkan kaynak su. İçindeki minarelerden bakımından şifalı ve faydalı. Romatizma, siyatik, kireçlenme ve eklem ağrılarına iyi gelen bir su. Gerçekten çok faydası olan bir sudur. Gelen misafirlerimiz, bize söylüyorlar zaten, çok şifa bulduklarını, çok iyi geldiğini söylüyorlar. Faydalı bir suyumuz var. 55-60 derece sıcaklık aralığında kaynak suyu” dedi.