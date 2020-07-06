Bir sonraki tatilinizde yolun dışına çıkın: En iyi off-road rotaları

ntv.com.tr 06.07.2020 - 09:54
Off-road yolculuğu demek, doğanın zorlu koşullarında yaşanan bir macera ve bunun sağladığı adrenalinle karışık tatmin duygusu demek. Off-road genelde bir motor sporu olarak bilinse de bunu tatille birleştirmek de harika bir fikir olabilir.
Türkçe’de ‘Yol dışı’ anlamına gelen off-road sizi kelimenin tam anlamıyla yolun dışına, yani normal araçların giremediği yerlere götürüyor. Sizin de içinizde ulaşılamayan yerlere ulaşma hissi taşıyan bir kaşif varsa off-road yolculukları favori tatiliniz olabilir.
Genelde 4x4 arazi araçlarıyla, doğayla mücadele içerisinde yapılan bu spor patika, çakıl, kum, su yatağı, kar, çamur veya kayalık gibi farklı zemin türlerine sahip parkurlarda gerçekleşiyor. Türkiye’nin zengin coğrafyası, her birinin zorluk derecesi ve verdiği keyif ayrı olan bu parkurların birçoğunun en iyi örneklerini sunuyor.
Örneğin Karadeniz’in yemyeşil Kaçkar Dağları’nda Rize ve Artvin’in yaylarında, hem su geçişli hem tırmanışlı rotalar bulmanız söz konusu. Bu off-road yolculuklarını yayla evlerinde konaklayıp dağlarda trekking yaparak kusursuz bir doğa tatiline dönüştürmeniz mümkün.
Dünyanın en yüksek oksijen oranlarından birine sahip olmasıyla bir başka doğal cennet olan Kaz Dağları da off-road tutkunları için hem zorlu hem de keyifli birçok rota sunuyor.
Tabii Akdeniz Bölgesi ve Toroslar da off-road için ideal bölgeler. Fethiye’den Patara’ya uzanan rota, sizi yolun sonunda Akdeniz’in muhteşem sularıyla buluşturmasıyla yaz tatili için güzel bir seçenek olabilir.
Ancak off-road deneyimi yaşamak için bu kadar uzaklaşmanıza gerek yok, çünkü İstanbul’un yakınlarında da kısa süreli off-road maceraları için uygun pek çok yer var. Örneğin İstanbul’un kuzeyindeki Durugöl’ün etrafında Terkos’tan başlayıp Ormanlı ilçesine gidebileceğiniz 9 km uzunluğunda ve orta zorlukta bir rota bulunuyor. İstanbul’u komşuları Kocaeli ve Bursa da off-road için uygun birçok rotaya ev sahipliği yapıyor.
Off-road’a başlamak için çeşitli macera tatilleri düzenleyen seyahat acentelerine göz atabilirsiniz. Eğer kendi 4x4 aracınız varsa öncelikle 6 saat kadar süren kurslara katılarak teorik ve uygulama derslerini alabilirsiniz. Off-road tutkunuzu daha kalıcı bir hobiye dönüştürmek içinse üye olabileceğiniz birçok kulüp bulunuyor, bu off-road kulüpleri düzenledikleri gezilerle sizin hem farklı zorluklardaki değişik rotalarla hem de yeni insanlarla tanışmanızı sağlıyor.
Unutulmaz bir off-road yolculuğunu tüm detaylarıyla planlamak ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek için ZUBİZU Concierge‘ın 0212 401 33 33 numaralı telefonunu arayabilirsiniz