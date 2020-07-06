Bir sonraki tatilinizde yolun dışına çıkın: En iyi off-road rotaları

Off-road’a başlamak için çeşitli macera tatilleri düzenleyen seyahat acentelerine göz atabilirsiniz. Eğer kendi 4x4 aracınız varsa öncelikle 6 saat kadar süren kurslara katılarak teorik ve uygulama derslerini alabilirsiniz. Off-road tutkunuzu daha kalıcı bir hobiye dönüştürmek içinse üye olabileceğiniz birçok kulüp bulunuyor, bu off-road kulüpleri düzenledikleri gezilerle sizin hem farklı zorluklardaki değişik rotalarla hem de yeni insanlarla tanışmanızı sağlıyor.

Unutulmaz bir off-road yolculuğunu tüm detaylarıyla planlamak ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek için ZUBİZU Concierge‘ın 0212 401 33 33 numaralı telefonunu arayabilirsiniz