Bir yılda ormanın ortasına rüya gibi ev inşa ettiler

Zach, evi tamamen kendi işlerinden biriktirdiği parayla inşa ettiğini ve toplam 65 bin dolara mâl olduğunu söyledi.

Evin dış yapısı için alınan lüks prefabrik yapı 31 bin dolar ve oturtulduğu taban da 10 bin dolara denk geldi. Geri kalan para ise evin iç malzemeleri, eşyaları, mobilyaları için harcandı.