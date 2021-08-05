Bolu'da denize gidemeyenlerin ilgi odağı: Akkaya Travertenleri

Bolu'dan ve çevre illerden travertenlere ciddi rağbet olduğunu aktaran Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Havuzlarımız 100 ile 125 santimetre derinliği arasında doğal mineralli sudur. Kaynağından çıktığı gibi dinlendirilerek havuzlara verilir. Sonrasında travertenlerden aşağı boşaltılır. Burada bir sirkülasyon yok. Yenilenme var. Suya her saat 70 ton giriş var. 70 ton da çıkış var. Kullanılmış su yeniden yerine dönmüyor"