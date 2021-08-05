Bolu'da denize gidemeyenlerin ilgi odağı: Akkaya Travertenleri

İHA 05.08.2021 - 17:37
Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 'Bolu'nun Pamukkalesi' olarak adlandırılan Akkayalar Travertenleri, sıcaklardan bunalan ancak denize gidemeyen vatandaşların akınına uğradı.
Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar, içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor.
Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalar’daki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor.
Akkayalar Travertenleri’nde işletmeci olan İrşat Çetin, vatandaşların mineralli sularda serinlemeye geldiklerini ve rağbetin yüksek olduğunu belirterek, “Burası Türkiye’nin küçük Pamukkale’si. Onun haricinde suyumuz doğal mineralli maden suyudur. Kalsiyum değeri yüksek, sodyum değeri düşük bir sudur. Vatandaşlar bu sularda serinlemeye geliyor, kimisi de çeşmelerimizden içmeye gelir" dedi.
Bolu'dan ve çevre illerden travertenlere ciddi rağbet olduğunu aktaran Çetin, sözlerine şöyle devam etti:
"Havuzlarımız 100 ile 125 santimetre derinliği arasında doğal mineralli sudur. Kaynağından çıktığı gibi dinlendirilerek havuzlara verilir. Sonrasında travertenlerden aşağı boşaltılır. Burada bir sirkülasyon yok. Yenilenme var. Suya her saat 70 ton giriş var. 70 ton da çıkış var. Kullanılmış su yeniden yerine dönmüyor"