Bond gibi gezin (İlginç seyahat deneyimleri)

Tur boyunca katılımcılara bir de profesyonel çekim ekibi eşlik edecek ve bu yaşanan eşsiz deneyimlerin unutulmamasını garantilemek üzere tüm maceraları kayıt altına alacak. Bunların hepsi kulağa gerçek olmak için fazlasıyla iyi gibi geliyor; turu düzenleyen seyahat firmasının ise filmle bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bu tur gerçekten yapılacak mı bilemiyoruz ancak hayal etmesi bile çok keyifli değil mi?

Kaynak: Brandlifemag.com