Bond gibi gezin (İlginç seyahat deneyimleri)

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:30
James Bond'un en son filmi 'No Time to Die', gösterim tarihinin birkaç defa ertelenmesinin ardından bu sonbahar, umarız ki artık vizyona girecek! Beyazperde bir kez daha Bond'un şık stili, kullandığı lüks otomobilleri, ziyaret ettiği ayrıcalıklı mekanlar ve elbette bolca aksiyonla dolacak. James Bond gibi yaşamanın nasıl bir deneyim olduğunu merak etmeyenimiz yoktur herhalde. Bu meraktan yola çıkan lüks bir seyahat firması, katılımcılarının kendilerini gizli ajan 007 gibi hissedecekleri çok özel bir tur tasarlamış.
Yirmi bir gün sürecek bu turda, katılımcılar dört Avrupa ülkesinde yedi farklı şehri gezecek. Elbette özel bir jet ile!
Turun katılımcılarına yaşatacağı Bond-vari deneyimler arasında lüks otomobillerle yapılacak bir kovalamacaya katılmak, bir silahlı çatışma simülasyonundan helikopterle tahliye edilmek, Norveç fiyortlarında hız teknesi kullanmak ve gizli bir sığınağa giriş yapmak gibi maceralar yer alıyor.
Tabii ki 21 günün tamamı gizli ajanlara ait görevlerle dolu değil. İskoçya’da golf oynamak, Como Gölü’nde keyif yapmak, Londra’nın en lüks casino’larından birinde bir akşam geçirmek gibi ayrıcalıklı aktiviteler de turun kapsamında. Macallan Scotch viski tadımı, Michelin yıldızlı şeflerin sunduğu gurme lezzetler ve elbette 5 yıldızlı otellerin özel odalarında konaklama, konukların yaşayacağı konfor ve lezzet deneyimleri olacak.
Bu denli renkli ve ayrıcalıklı aktivitelerle dolu olan turun, bunların tümünü gölgede bırakacak en önemli anı ise kuşkusuz "No Time to Die"ın Londra prömiyerine katılma şansını sunması. Kırmızı halıda yürürken giyileceklerin seçilmesi için misafirler Bond’un gardrobu üzerine çalışan tasarımcılarla alışveriş turlarına da katılabilecekler.
Tur boyunca katılımcılara bir de profesyonel çekim ekibi eşlik edecek ve bu yaşanan eşsiz deneyimlerin unutulmamasını garantilemek üzere tüm maceraları kayıt altına alacak. Bunların hepsi kulağa gerçek olmak için fazlasıyla iyi gibi geliyor; turu düzenleyen seyahat firmasının ise filmle bir bağlantısı yok. Dolayısıyla bu tur gerçekten yapılacak mı bilemiyoruz ancak hayal etmesi bile çok keyifli değil mi?
Kaynak: Brandlifemag.com