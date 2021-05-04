Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha

"BİR GÜN DEĞİL HER GÜN EMEK VERMEKLE OLDU"

Bıldırcın, vadinin dedesinden babasına ondanda kendisine kaldığını ifade ederek, “Burası 1960’lardan başlayıp günümüze gelen bir serüven oldu. Dedem onun ardından babam ve sonrasında bizler buraya emek vererek bu hale getirdik. Buraya bir gün değil hemen hemen her gün emek verilerek oldu. Bizim içimizde ki sevdada burayı bu hale getirmekte yardımcı oluyor. İlkbahar’da burada temizliğimiz oluyor. Taşları ve dökülen yaprakları topluyorum, bahçeyi ekiyorum. Su yollarını her bahar temizliyoruz” dedi.