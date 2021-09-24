Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Akpınarbeleni köyünden Gündoğan köyü sınırlarına kadar uzanan ormanlar, trekking, kampçılık, foto safari, dağ bisikleti başta olmak üzere birçok sportif faaliyet ile doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 15:33

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 1

Orman içerisindeki güvenli yürüyüş yolu ve uygun kamp alanları ile ziyaretçilerin dikkatini çeken bölgede yaklaşık 8 kilometre yürüyüş yolu bulunuyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 2

Ormanlık alanda koruma, yangınla etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin teşkil ediyor.

Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 3

Bölgedeki eşsiz manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, Yavu Orman İşletme Şefliği’nin belirlediği alanlarda kamp yapıp, doğanın tadını çıkarıyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 4

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 127 bin 84 hektarlık alanda 14 hektar özel ağaçlandırma sahası da bulunuyor. 50 orman köyünün yer aldığı bölgede sarıçam, karaçam, meşe, ardıç ve titrek kavak gibi ağaç türleri görülüyor. Ağaçlandırma sahalarında ise yabani kiraz, yalancı akasya, badem, ahlat yayılış gösteriyor.

Flora bakımından oldukça çeşitlilik arz eden bölgede üvez, alıç, karamuk, geven, çiğdem, kardelen, kantaron, salep, karaçalı, kuşburnu, sumak, kadıntuzluğu, böğürtlen, sığırkuyruğu, orman sarmaşığı, ökse otu, kekik, adaçayı, eğrelti otu, orman çileği ve çayır otları bölgeye zenginlik katıyor.

Diğer yandan ormanlık alanda bir de balık çiftliği bulunuyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 5

SİVAS ÜLKENİN EN FAZLA ORMAN VARLIĞA SAHİP 20. İLİ

Bölgede Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangın ve kaçak kesime karşı 7/24 denetimlerini sürdürüyor. İlk müdahale ve arazözlerin hazır tutulduğu hassas bölgelerde Sivas Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanlarda ateş yakılmasına izin veriliyor. Diğer alanlarda ise ateş yakılmasına müsaade edilmiyor, yakanlar hakkında da idari işlem yapılıyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 6

Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci vilayeti olan Sivas, 405 bin 281 hektarlık ormanı ile ülkede en fazla orman varlığına sahip 20. il konumunda bulunuyor.

Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 7
Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 8
Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor - 9

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