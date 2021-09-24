Bozkırın ortasındaki vaha Karadeniz yaylalarını aratmıyor

Ormanlık alanda koruma, yangınla etkin müdahale ve odun üretim yolu olarak da kullanılan yürüyüş alanları, bisiklet sporu için de uygun zemin teşkil ediyor.

Her mevsimin farklı güzelliklerini tüm renkleri ile yansıtan ormanda birçok bitki türünün yanı sıra zengin bir fauna göze çarpıyor.