Brüksel'deki Şirinler Köyü ziyarete açıldı
Anadolu Ajansı
Çizgi film kahramanı Şirinler'in 60'ıncı yılı dolayısıyla Brüksel'de kurulan Şirinler Köyü ziyarete açıldı.
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da Şirinler'in 60'ıncı yaş kutlamaları kapsamında hazırlanan Şirinler Köyü ziyarete açıldı.
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"Şirinler Deneyimi" başlıklı programda, Şirinlerin yaşadığı ormanın içine adım atılıyor. Bu yapay ormandan geçilerek Şirinler Köyü'ne ulaşılıyor.
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Ziyaretçiler, köydeki bazı evlerin içine girebiliyor.
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4Çeşitli özel efektler ve teknolojik cihazlarla ziyaretçiler, Şirinlerle aynı boyutta hissettiren bir ortamda onların aralarına karışarak günlük yaşamlarını deneyimliyor.
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Köyde interaktif ekranlar ve şirinlerin hologramları yer alıyor. İsteyen ziyaretçiler, Gargamel ve kedisi Azman'a karşı Şirinlerle bir macera yaşayabiliyor.
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6Program, 27 Ocak 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
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ŞİRİNLER HAKKINDAŞirinler, Belçikalı karikatüristi "Peyo" takma adlı Pierre Culliford tarafından 1958 yılında oluşturuldu.
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8Başlangıçta çizgi roman olarak hazırlanan Şirinler, 1981 yılında televizyonlara çizgi film olarak uyarlandı.
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9Türkiye'de de yayınlanan çizgi film büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Şirinler, ormandaki mantar şeklindeki evlerde yaşayan küçük, mavi bir topluluktan oluşuyor.
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Ten renkleri mavi olan şirinlerde Şirin Baba dışında diğerleri genellikle beyaz pantolon ve beyaz bere takıyor. Buna ilave bazı Şirinler karakterlerine ve mesleklerine uygun aksesuarları yanlarında taşıyor.
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11Şirinlerin ana karakterleri arasında Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Usta Şirin, Hayalci Şirin, Aşçı Şirin, Somurtkan Şirin, Güçlü Şirin, Süslü Şirin, Şakacı Şirin, Tembel Şirin yer alıyor.
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12Gargamel ve kedisi Azman'dan Şirinler'in baş düşmanları rolünde bulunuyor.
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Şirinler'de çoğunlukla isimlerini karakter özelliklerini anlatan sıfatlardan alan 100'ün üzerinde farklı karakter bulunuyor.
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