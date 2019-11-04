Bu kasabaya taşınana ev ücretsiz (1000 euro da destek)

İtalya'da nüfus kaybıyla başa çıkmak için 1 euro'ya ev satan kasabaların sayısında artış yaşanırken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'nın belediye başkanı Vincenzo Giambrone'dan bu konuda çıtayı yükselten farklı bir yaklaşım geldi. Giambrone, tarihi kasabadaki terk edilmiş evlerin ücretsiz verileceğini söyledi. Ayrıca, çocuklu ailelere 1000 euro destek de sağlanacak.

ntv.com.tr 04.11.2019 - 16:42

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İtalya'da nüfusu azalmış ve turizmi canlandırmak isteyen birçok köyü ve kasabayı '1 euroya ev' furyası sarmışken, Sicilya'ya bağlı Cammarata'dan bu konuda farklı bir yaklaşım geldi. 

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Cammarata Belediye başkanı Vincenzo Giambrone, kasabadaki evleri bölgeye taşınmak isteyenlere ücretsiz vereceklerini açıkladı.

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Projeyle ilgili olarak CNN'e konuşan Giambrone, "Bu güzel, tarihi merkezi boş görmeye ve buranın harabeye dönmesine dayanamıyorum. Bu durum beni incitiyor" diye konuştu.

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Uzun ikna çabalarına rağmen yerli halkın bölgeyi terk etmesini engelleyemediğini belirten Giambrone, diğerlerinden farklı olarak 'ücretsiz ev' projesini bu nedenle başlattıklarını duyurdu.

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TEK KOŞUL 'TADİLAT'

Tarihi kasabadaki evlerin sahibi olmak için yapmanız gereken şey ise evleri 5 bin euro'luk tadilattan geçirmek.

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Tadilatın ardından yenilenen yapılar tapu sahibinin isteğine göre otel, dükkan, restaurant, işyeri veya farklı amaçlarla da kullanılabilecek.

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Ayrıca çevresindeki zengin ormanlarıyla anılan kasabaya yerleşen genç ve çocuklu çiftlere 1000 euro destek de verilecek.

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