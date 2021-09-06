Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor

İHA 06.09.2021 - 11:52
Bursa'nın Harmancık ilçesinin Gedikören Köyü'nde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor.
Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi.
İhtişamı ve mimari yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor.
Gedikören Köyü'ne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler oluyor.