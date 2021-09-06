Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan köy konağında misafirlere ücretsiz hizmet veriliyor.

İHA 06.09.2021 - 11:52

Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 1

Bursa'nın Harmancık ilçesinin Gedikören Köyü'nde mimari yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan köy konağı, köye gelen misafirlere ücretsiz hizmet veriyor.

Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 2

Birinci sınıf malzeme kullanılarak taş ve ahşaptan yapılan konak, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi.

İhtişamı ve mimari yapısıyla konak köye gelen herkesin dikkatini çekiyor.

Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 3

Gedikören Köyü'ne gelen misafirler, görenleri kendine hayran bırakan konakta ücretsiz olarak konaklıyor. Köyde bulunan konağın ününü duyup görmeye gelenler oluyor.

Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 4
Köy konağının 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını ifade eden Mustafa Sarı, "Köyümüzde yapılan konak çok lüks bir yapı. Bu konak köyümüze çok yakıştı. Konforlu ısıtması dahi kalorifer sistemiyle yapılıyor. İçinde toplantı salonları ve konaklama alanları mevcut. Bu yörede böyle bir konak olmadığı için görenler büyük şaşkınlık yaşıyor. Konforlu köy konağımızda kalanlar teşekkür ederek ayrılıyor. Burada konaklayan hiç kimseden ücret almıyoruz" dedi.
Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 5
Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 6
Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 7
Bu köye gelenler milyonluk konakta ücretsiz ağırlanıyor - 8

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