Bu müzenin dünyada benzeri yok: Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi

PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeşil Yol güzergahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) hibe kaynaklarının kullanıldığı çalışmada tarım ve kırsal yaşam müzesinin çevresine 814 metrelik otantik taş duvar yapıldı.

Projede ambar, ahşap ev, sergen, serender, su kuyuları, çok amaçlı konferans salonu ve müze samanlık, ahşap cami, 3 adet köy fırını, minyatür Ladik Gölü ve Saat Kulesi, köy içi dere, değirmen, tirit evi, havuz, şelale ve çocuk parkı yapımı ise devam ediyor.

Yapılacak otopark, hediyelik eşya stantları ve 50 yatak kapasiteli pansiyon ile de proje sahası ‘Yaşayan Bir Köy’ havasına dönüştürülecek. Ambarda kırsal yaşama ilişkin çok sayıda tarihi envanter sergilenecek, çocuklar toprakla buluşturulacak.