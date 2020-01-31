Bu şehirden tren geçiyor ama kimse bilmiyor

Piribeyler köyünde yaşayan Osman Kahraman, "Köyümüzde bulunan tren istasyonu Bursa'nın tek tren istasyonu olma özelliğini taşıyor. Bursa'dan tren geçtiğini çoğu kimse bilmez, lakin Bursa'nın 23 kilometrelik toprağından tren geçiyor. Burası Bursa-Balıkesir sınırında, biz her yere bu trenle gidiyoruz.
Buradan geçen tren İzmir, Ankara, Balıkesir, Kütahya vilayetlerine gidiyor. Bursa'dan tren geçiyor mu diye merak edenler varsa, evet geçiyor" dedi.
Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Bursa'nın tek tren istasyonunun Büyükorhan sınırları içerisinde olduğunu çoğu kimse bilmez. Piribeyler'de bulunmakta. Buradan İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Ankara'ya tren tren hattı geçmektedir.