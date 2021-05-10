Bu yayla Türkiye'nin 82. ili olarak anılıyor

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan ’İmar Barışı’ ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, diğer yaylalarda olduğu gibi Sis Dağı Yaylası’nda da betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren yapılan kaçak yapıların yıkılacağını açıklamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer yaylalarda olduğu gibi Sisdağı Yaylası'nda da ekipler tarafından kaçak yapıların yıkımı yapılmıştı.