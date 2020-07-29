Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor

Adana'da corona virüs salgınına karşı doğa ve deniz manzarasını bir arada yaşamak isteyenler için Karataş Belediyesi tarafından Kumluk Tabiat Parkı`na bungalov evler ve karavanlar kuruldu.

İHA 29.07.2020 - 15:02

Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 1
Adana'da sosyal mesafeli tatil yapmak isteyenler için Kumluk Tabiat Parkı'na bungalov evler ve karavanlar kuruldu.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 2
Yakın zamanda hizmete açılması planlanan karavan ve bungalov evler için şimdiden 600'e yakın talep alındı.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 3
Kentin sahil ilçelerinden birisi olan Karataş'ta 300 dönüm alan üzerinde bulunan Kumluk Tabiat Parkı`na Karataş Belediyesi tarafından corona virüs döneminde doğa ve denizi bir arada yaşamak isteyip, insanlarla teması en aza indirmek isteyenler için bungalov evler inşa edildi. Ayrıca parka karavanlar da getirildi.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 4
İlk etapta parka 6 adet bungalov ev inşa edilerek yanına 3 adet de karavan yerleştirildi. 2 bungalov ev otantik olarak tasarlanırken, 4 bungalov ev ise geniş aileler için özel olarak tasarlandı.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 5
Doğa içinde deniz manzaralı parka yoğun talep nedeniyle 11 adet daha bungalov ev inşa edilerek sezon içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 6
Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Kumluk Tabiat Parkı`na yaptıkları bungalov ev ve karavan projelerini inceledi.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 7
Başkan Topuz yaptığı açıklamada, Adana'da ilk olması sebebiyle bungalov ev ve karavan projesinin önem arz ettiğini belirterek “şu anda 6 bungalovumuz ve 3 tane karavanımız var. Bunların sayısını 20'ye ve ilerleyen süreçte 50'ye çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden ne zaman başlayacağına dair sorular ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde hem Adana hem de Türkiye için ses getireceğine inanıyorum” dedi.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 8
Adana'da daha önce böyle bir proje olmadığı için evlerin ilgi çektiğini ve yoğun talep olduğunu söyleyen Topuz, 600 civarında kişinin başvuru yaptığını vurgulayarak “eksiklerimiz tamamlanmak üzere eli kulağında. Şu anda ön kayıtları aldık. Benzeri bölgelerdeki fiyat araştırmalarını arkadaşlarımız yapıyorlar. Günlük ve haftalık fiyat tarifeleri olacak. Belediyenin internet sitesine arkadaşlarımız gerekli bilgiyi alabilecekler” ifadelerini kullandı.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 9
Turizmi canlandırmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Topuz, Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalıştıklarını ve kış turizmi için paintball sahası, yürüyüş yolları, apart ve otel gibi projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor - 10

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