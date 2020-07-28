Bungalovlara pandemi ilgisi

Sosyal mesafenin kontrol altına tutulabildiği, tenha tesisler ön plana çıktı. İzole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi. Tüm dünyada alışkanlıkların değişmesine neden olan Covid-19 salgını, turizm sektöründe de tercihlerin farklılaşmasına neden oldu. Sosyal mesafenin kontrol altında tutulabildiği, tenha tesisler bu süreçte ön plana çıktı. İzole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi. Virüsün yayılmasını engellemek isteyen vatandaşlar kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışıyor.