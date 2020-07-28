Bungalovlara pandemi ilgisi

Sosyal mesafenin kontrol altına tutulabildiği, tenha tesisler ön plana çıktı. İzole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı 28.07.2020 - 12:47

Bungalovlara pandemi ilgisi - 1
Tüm dünyada alışkanlıkların değişmesine neden olan Covid-19 salgını, turizm sektöründe de tercihlerin farklılaşmasına neden oldu.
Bungalovlara pandemi ilgisi - 2
Sosyal mesafenin kontrol altında tutulabildiği, tenha tesisler bu süreçte ön plana çıktı.
Bungalovlara pandemi ilgisi - 3
İzole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi.
Bungalovlara pandemi ilgisi - 4
Bungalovlara pandemi ilgisi - 5
Bungalovlara pandemi ilgisi - 6

Virüsün yayılmasını engellemek isteyen vatandaşlar kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışıyor.

Bungalovlara pandemi ilgisi - 7

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