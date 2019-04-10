Burada selfie çekmenin cezası idam olabilir!
ntv.com.tr
Tayland'da yetkililer, sahile yakın geçen uçaklarla selfie çeken turistlerin idam cezası da dahil sert cezalara çarptırılması için hareket geçti. Gerekçe, iniş yapan pilotların dikkatinin dağıtarak kaza ihtimalini artırması.
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1Tayland'da Mai Khao sahiline uğrayan turistlerin en sevdiği aktivitelerden biri de kuşkusuz sahile çok yakın geçen uçaklarla fotoğraf çektirmek.
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2Phuket Uluslararası Havalimanı'na inen uçaklar sahile çok yakın geçerken, turistler bu anları ölümsüzleştirerek sosyal medyada paylaşıyor.
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3Ancak Taylandlı yetkililer, bu fotoğraflara son vermek için harekete geçti.
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4Fotoğraf çeken turistlerin, iniş yapan uçakların pilotlarının dikkatini dağıttığını öne süren yetkileler, geçtiğimiz hafta selfie çekmenin yasaklanacağını duyurmuştu.
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Yasakla birlikte, para cezası hatta idam cezası da gündemde.
Ancak bölge halkı bu kararların turizmi olumsuz etkileyeceği görüşünde.
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6Sahilin bir kısmının kullanıma kapatılması da seçenekler arasında yer alıyor.
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71935 yılından bu yana 326 kişinin idam edildiği Tayland'da 2009-18 yılları arasında kimse idamla cezalandırılmamıştı.
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8Geçtiğimiz yıl bir genci cep telefonunu vermediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren zanlı, 9 yılın ardından idam cezasına çarptırılan ilk suçlu olmuştu.
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