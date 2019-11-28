Burdur'da bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı

"YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK UZUNLUKTA"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, kanyonun 2018'de "Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı" ilan edildiğini söyledi.

Hem Burdur hem de Muğla sınırlarının içinde yer alan kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirten Kamil, "Batı Toroslar'da yer alan kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor" dedi.

Karanlıkdere Kanyonu'nun en derin yerinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 350, en yüksek yerinin ise 1500 metre civarında olduğuna değinen Kamil, yaklaşık 10 kilometrelik uzunluktaki kanyonun zorlu bir yürüyüş parkurunun bulunduğunu dile getirdi.