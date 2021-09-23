Bursa, dünya turuna çıkan Avrupalıların karavan üssü oldu

Bursalı karoser ustası Murat Aslan, "Yılbaşından itibaren ben 4'üncü karavanı yapıyorum. Bursa'da karosercilerin yüzde sekseni karavan üzerine çalışıyor. En son İngiliz Mathew Askey İngiltere'den geldi. 1986 model otobüs satın aldık. Bu otobüsün karoser ve boya işinde ona yardımcı olacağız. İç kısmını ise başkası yapacak. Bu karavan 300 bin liraya da biter, 600 bin liraya da. Konforuna göre fiyat değişir. Avrupa'dan gelen turistlerin para birimleri bize göre değerli olduğu için Türkiye onlara cazip geliyor" diye konuştu.