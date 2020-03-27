Bursa'nın tarihi bölgeleri havadan görüntülendi

Her gün on binlerce kişinin alışveriş ya da dinlenmek için akın ettiği 4 bin mağazası bulunan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi de kapılarına kilit vurmuş durumda. 2014 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınan tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde büyük bir sessizlik hakim.