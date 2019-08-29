NTV

Büyük fotoğrafı gördüğünüzde farklı bir hikaye anlatan eğlenceli 'pasaport' fotoğrafları

ntv.com.tr

Fotoğrafçı Max Siedentopf, yeni projesinde en sıkıcı fotoğrafçılık türlerinden biri olan 'pasaport fotoğrafçılığı'na eğildi. Proje, ifadesiz ve net kurallarla çekilen vesikalık fotoğrafların sıkıcı olması gerekmesine rağmen, fotoğrafın kendilerinin çekilmediğini gösteriyor. Siedentopf, "Her türlü kendini ifade etmek için neredeyse imkansız görünüyor" diyor. "Pasaport Albümü" adlı projesi, resmi evrak fotoğrafınız çekilirken yapılabilecek her şeyi test ederek bu resmi kurallara itiraz etmeye çalışıyor. İşte o fotoğraflar...

  • 1

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 2

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 3

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 4

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 5

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 6

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 7

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 8

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 9

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 10

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 11

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 12

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 13

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 14

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 15

    pasaport fotoğrafları, pasaport fotoğrafı nasıl olur, pasaport fotoğrafı nasıl olmalı, absürt pasaport fotoğrafları
  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

    Kaynak: Boredpanda
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin