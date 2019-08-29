Büyük fotoğrafı gördüğünüzde farklı bir hikaye anlatan eğlenceli 'pasaport' fotoğrafları
ntv.com.tr
Fotoğrafçı Max Siedentopf, yeni projesinde en sıkıcı fotoğrafçılık türlerinden biri olan 'pasaport fotoğrafçılığı'na eğildi. Proje, ifadesiz ve net kurallarla çekilen vesikalık fotoğrafların sıkıcı olması gerekmesine rağmen, fotoğrafın kendilerinin çekilmediğini gösteriyor. Siedentopf, "Her türlü kendini ifade etmek için neredeyse imkansız görünüyor" diyor. "Pasaport Albümü" adlı projesi, resmi evrak fotoğrafınız çekilirken yapılabilecek her şeyi test ederek bu resmi kurallara itiraz etmeye çalışıyor. İşte o fotoğraflar...
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30Kaynak: Boredpanda