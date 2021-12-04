Buz tutan Çıldır Gölü ziyaretçilerini büyülüyor

Kurt, “Biraz ürküyorum şu an, biraz su çıktı. Çıldır Gölü’nün tam ortasındayız. Tam olarak donduğunu düşünmüyorum ama sağlam gibi bir sıkıntımız yok. Gerçekten çok güzel bir heyecan herkesin yaşaması gereken bir şey, herkese tavsiye ederim” şeklinde konuştu.