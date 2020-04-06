Buzları çözülen Nazik Gölü görenleri kendine hayran bırakıyor

Bitlis’te doğa fotoğrafçılığı yapan İsmail Araboğa, fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirterek, “Nazik Gölü kışın buz tutar, bu mevsimde de çözülmeye başlar. Bizde bu güzel görüntüyü fotoğraflamaya ve havadan görüntü almaya çalışıyoruz. Çok güzel kareler çıkıyor. Biz de bunu fotoğraflıyoruz” dedi.