"Buzul görmek için Alaska'ya gitmeye gerek yok" (Türkiye'nin en büyük buzulu Cilo Dağları)

"İNANILMAZ GÜZEL BİR COĞRAFYA"

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Ahu Akbaş ise bölgeye ikinci kez geldiğini ve her gelişinde farklı güzellikleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Cilo'da bir günde dört mevsimi bir arada yaşama imkanı bulduklarını anlatan Akbaş, "Türkiye'nin en güzel dağlarından birindeyiz. İnanılmaz güzel bir coğrafya. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Çektiğimiz fotoğraflarla bunu belgelemeye çalıştık. Bir tarafta inanılmaz zirveler, bir tarafta çiçekler ve yemyeşil bitkiler, diğer taraftan da buzullar var daha ne olsun. Birçok fotoğrafçı buraya gelmek istiyor" dedi.