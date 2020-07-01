Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü

Çanakkale'nin taş evlerle çevrili bir zamanlar hayalet köye dönüşmekten kurtulmuş Adatepe Köyü, tabiatı ve yöre halkının samimiyetiyle huzur dolu atmosfer sunuyor. Yılda 200 bin ziyaretçi ağırlayan Adatepe Köyü işletmecileri talebe yetişemiyor.

İHA - DHA 01.07.2020 - 15:43

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 1

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, taş evleri ve tabiî güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı 200 bin turisti ağırlıyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 2

800 YIL ÖNCE DOĞU ROMALI ASKERLER TARAFINDAN KURULDU

Doğu Romalı askerlerin 800 yıl önce kurduğu bilinen ve yıllarca Rumların yaşadığı köye mübadeleden sonra Türk aileler yerleşti.

Köydeki evlerin hepsi taş evlerden oluşurken, köy Kaz dağlarının eteklerinde bulunuyor. Havası ve doğası ziyaretçileri köye hayran bırakıyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 3

Buraya gelen ziyaretçiler köyün sokaklarında saatlerce vakit geçiriyor. 

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 4

Köyde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabalık turistlere hizmet vermekte güçlük çekiyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 5
İstanbul ve çevre vilayetlerden gelip köyde ev alan çok sayıda kişi bulunuyor.
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 6

Köyde ev fiyatları hayli yüksek. 3 yıl evvel bir taş ev 1 milyon 500 bin liraya satıldı. Şöhreti şehir sınırlarını aşan Adatepe köyünün ziyaretçileri her yıl artarak devam ediyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 7

800 YILLIK TARİHİ EVLERİ VAR

Adatepe sakini İsmail Ballı, “Köyümüze gelenler taş evlerine hayran kalıyor. Oksijeni çok ve temiz köyümüzde 800 yıllık taş evler var. Evlerimizin hepsi orijinalliğini koruyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 8

Türkiye’nin her yerinden çok sayıda turist köyümüze geliyor. Köyümüz 35 hane. İstanbul’dan köyümüzden ev alan çok oldu. 3 yıl önce 1 milyon 500 bin liraya ev satıldı” dedi

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 9

Köyden 3 yıl önce ev alıp yerleştiğini ifade eden Mehmet Aydın, “Daha yaşanılabilir bir yer olduğu için burada yaşamayı tercih ettim. Köyün tarihi çok eski, Doğu Romalıların buraya denizi denetlemek için kurdukları bir köy.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 10

Burasının milattan önce kurulduğu düşünülüyor. İlk zamanlarda askerler yalnız kalıyormuş, sonra ailelerini getirmişler. Köye Selçuklular zamanında Müslümanlar da geliyor.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 11

1940'lı yıllarda mübadeleyle buradaki Rum aileler gidiyor, yerine Türk aileler geliyor. Burayı geçen yıl 200 bin turist ziyaret etti.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 12

Midilli adasından Rum turistler de geliyor. 50 hanenin yaşadığı köye 200 bin turist gelince hizmet kalitesi de istenilen verimde olmuyor. Köyde çok az insan çalışıyor. Otel sayısı az olunca talebe yetişemiyoruz” şeklinde konuştu.

Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 13
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 14
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 15
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 16
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 17
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 18
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 19
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 20
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 21
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 22
Çanakkale'de bir tatlı huzur: Adatepe Köyü - 23

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