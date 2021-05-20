Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü

Bölgenin eşsiz manzarasıyla nam salan Cennet ve Cehennem Vadileri, dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bir tarafı binlerce yıllık devasa buzullarla kaplı olan vadi, diğer tarafında ise çeşit çeşit çiçeklerle muhteşem bir görüntüye sahip.

Türkiye’nin ikinci en yüksek dağı olarak bilinen Cilo Dağı eteklerinde dört mevsimin bir arada yaşandığı vadiler, çeşit çeşit bitki türüyle de büyük ilgi uyandırıyor. Kendiliğinde yetişen ve değişik şekillerde tüketilen bitkiler başta olmak üzere hayvancılık için de vazgeçilmez bir bölge olan vadiler, bölge halkı tarafından da büyük ilgi görüyor.

Uzun yıllardır vadiye gelemediklerini belirten Nevzat Alter adlı vatandaş, “Eskiden yaşanan olaylardan dolayı gelemiyorduk. Şimdi sağlanan huzur ortamıyla buralar cennete dönüşmüş. Artık sazımızla geliyoruz ve buraya doğal güzellikler arasında türkü söylüyoruz. Bu güzelliklerin arasında piknik yapıyoruz, pancar topluyoruz ve burada olan huzurdan dolayı çok sevinçliyiz. Burası en kısa sürede turizme açılmalı. Çünkü Hakkari ve Yüksekova’da hayat var” dedi.