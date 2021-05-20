Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü

Hakkari'deki Cilo Dağı eteklerinde yer alan Cennet ve Cehennem Vadileri, bölgede yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde sağlanan huzur ortamıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.

İHA 20.05.2021 - 10:28

Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 1

Bölgenin eşsiz manzarasıyla nam salan Cennet ve Cehennem Vadileri, dört mevsimin bir arada yaşandığı 3 bin 500 rakımdaki doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bir tarafı binlerce yıllık devasa buzullarla kaplı olan vadi, diğer tarafında ise çeşit çeşit çiçeklerle muhteşem bir görüntüye sahip.

Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 2

Hakkari ile Yüksekova arasında bulunan Cilo Dağı’nın eteklerinde ve yıllarca çatışmalara sahne olan Cennet ve Cehennem vadileri, huzurun gelmesiyle artık ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye’nin ikinci en yüksek dağı olarak bilinen Cilo Dağı eteklerinde dört mevsimin bir arada yaşandığı vadiler, çeşit çeşit bitki türüyle de büyük ilgi uyandırıyor. Kendiliğinde yetişen ve değişik şekillerde tüketilen bitkiler başta olmak üzere hayvancılık için de vazgeçilmez bir bölge olan vadiler, bölge halkı tarafından da büyük ilgi görüyor.

Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 3

Cennet ve Cehennem vadileri; buzulları, rengarenk çiçekleri, etrafındaki dağlarla oluşturduğu görsel güzellik, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 4

"SAĞLANAN HUZUR ORTAMIYLA BURALAR CENNETE DÖNMÜŞ"

Uzun yıllardır vadiye gelemediklerini belirten Nevzat Alter adlı vatandaş, “Eskiden yaşanan olaylardan dolayı gelemiyorduk. Şimdi sağlanan huzur ortamıyla buralar cennete dönüşmüş. Artık sazımızla geliyoruz ve buraya doğal güzellikler arasında türkü söylüyoruz. Bu güzelliklerin arasında piknik yapıyoruz, pancar topluyoruz ve burada olan huzurdan dolayı çok sevinçliyiz. Burası en kısa sürede turizme açılmalı. Çünkü Hakkari ve Yüksekova’da hayat var” dedi.

Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 5

"DÖRT MEVSİMİN YAŞANDIĞI YER"

Ailesiyle Mersin’den pancar toplamak için bölgeye gelen Mehmet Akay da, “Güvenlik nedeniyle kolay kolay kimse gelemiyordu. Artık millet hem piknik hem de pancar toplamak için rahatlıkla geliyor. Buranın anlatılması çok zor, ancak yaşanması gerekir. Çünkü harika bir yer. Dört mevsimin yaşandığı yer. Bir tarafımız kış, bir tarafımız yaz, bir tarafımız bahar. Artık buralar turizme açılmalı ve herkes buraları kesinlikle görmeli. Burada huzur var, hayat var” ifadelerini kullandı.
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 6
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 7
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 8
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 9
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 10
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 11
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 12
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 13
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 14
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 15
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 16
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 17
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 18
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 19
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 20
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 21
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 22
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 23
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 24
Cehennem Vadisi huzurun sağlanmasıyla 'Cennet Vadisi'ne dönüştü - 25

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