NTV

'Cehennemin kapısı' Darvaza

ntv.com.tr

Bir patlama sonucu oluşan ve yangını yıllardır söndürülemeyen Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, "cehennemin kapısı" olarak anılıyor.

  • 1

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza

    "Cehennem kapısı" olarak anılan Türkmenistan'daki Darvaza kraterindeki ateş yıllardır sönmüyor.

  • 2

    1971'DEN BERİ YANIYOR

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza

    Jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi, 1971'den bu yana aktif durumda. Bu durum krateri, turistik gezilerin vazgeçilmez noktası haline getiriyor.

  • 3

    30 METRE DERİNLİĞİNDE

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza

    69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğindeki kraterin ateşi, geceleri bile bulunduğu çölü aydınlatmaya devam ediyor.

  • 4

    NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza

    Kraterin kaynağı tam olarak bilinmese de, 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yer bilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında yanlışlıkla oluştuğu düşünülüyor.

  • 5

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza

    Kraterin oluşmasında payı olan yer bilimciler, çukurun zehirli bir gaz sızıntısına neden olabileceği korkusuyla, çukuru ateşe verip sönmesini beklediler ancak ateş 1971 yılından bu yana hiç sönmedi.

  • 6

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 7

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 8

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 9

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 10

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 11

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 12

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 13

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 14

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
  • 15

    davraza, davraza gaz krateri, cehennemin kapısı davraza
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin