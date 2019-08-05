'Cehennemin kapısı' Darvaza
ntv.com.tr
Bir patlama sonucu oluşan ve yangını yıllardır söndürülemeyen Türkmenistan'daki Darvaza Krateri, "cehennemin kapısı" olarak anılıyor.
-
1
"Cehennem kapısı" olarak anılan Türkmenistan'daki Darvaza kraterindeki ateş yıllardır sönmüyor.
-
2
1971'DEN BERİ YANIYOR
Jeologların çalışması sırasında yanlışlıkla oluşan kraterin ateşi, 1971'den bu yana aktif durumda. Bu durum krateri, turistik gezilerin vazgeçilmez noktası haline getiriyor.
-
3
30 METRE DERİNLİĞİNDE
69 metrelik genişliği ve 30 metrelik derinliğindeki kraterin ateşi, geceleri bile bulunduğu çölü aydınlatmaya devam ediyor.
-
4
NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kraterin kaynağı tam olarak bilinmese de, 1970 yılında Sovyetler bünyesinde görev yapan yer bilimcilerin gaz bulma umuduyla yaptıkları sondaj çalışması esnasında yanlışlıkla oluştuğu düşünülüyor.
-
5
Kraterin oluşmasında payı olan yer bilimciler, çukurun zehirli bir gaz sızıntısına neden olabileceği korkusuyla, çukuru ateşe verip sönmesini beklediler ancak ateş 1971 yılından bu yana hiç sönmedi.
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15