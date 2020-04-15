Çiçeklere bürünen Akdamar Adası görsel şölen sunuyor

DHA 15.04.2020 - 10:46
Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte ada, pembe ve beyaza büründü.
Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle seyrine doyum olmayan bir görünüme bürünen adanın, gölün maviliği ve karlı Artos Dağı ile bütünleşmesi de güzel görüntüler oluşturuyor.
Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Adada yer alan kilise, Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Manuel'e yaptırılmıştır.
Üzerindeki figürler ile fotoğraf tutkunlarında görsel bir şölen yaşatan bu kilisede İncil ve Tevrat’tan alınan bazı sahneler aktarılıyor.
Corona virüs önlemleri kapsamında mart ayında ziyaretçilere kapatılan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası, bu mevsimde ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor.