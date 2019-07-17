Çılgın Avustralyalı yerçekimine meydan okuyor

Uçuş öncesi aldıkları tedbirlerden bahseden Byrnes, şunları kaydetti:

"Atlayış sırasında yaptığınız hazırlıklardan biri de ölçebileceğiniz gerçeğini düşünmek. Onu düşünmezseniz hazırlığı da doğru yapmamış olursunuz. Atlayış için yaptığımız planların içerisinde ölüm riskinin plan içerisinde bulundurmak gerekir. Ölüm, atlayış yaptığımız planın bir parçası. 4 yakın arkadaşım bu sporu yaparken hayatını kaybetti. Uçmayı ve aynı zamanda yaşamayı çok seviyorum. Hayatı seviyorum ve ölmek de istemiyorum. Becerilerime güveniyorum ve sürekli eğitim ve deneyimlerimi artırmak için çalışıyorum. İster 30 yıl yaşayan, ister 100 yıl yaşayın öyle yada böyle bir sonla karşılaşıyorsunuz. Benim için önemli olan hayatın her anını dolu dolu yaşamak. Hayatın güzelliği de bu zaten"