Çinli fenomenler Türkiye’yi tanıtacak

1 Geçtiğimiz aylarda Çin’in ünlü YIDIAN sosyal medya platformunda başlatılan ‘Türkiye’ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var’ video projesi 150 binin üzerinde Çinlinin projeye katılımıyla sona erdi.

2 Yarışmacılar projeye, YIDIAN sayfasında ki ‘Türkiye’ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var’ başlığı altına 15 saniyelik Türkiye temalı videolarını ekleyerek katıldılar. YIDIAN kullanıcılarının videoları oylamalarıyla ise en çok beğeni alan şanslı 5 kişi belirlendi. Şanslı sosyal medya kullanıcılarıyla birlikte Çin’in önde gelen sosyal medya fenomenlerinden 5 kişide Türkiye turu için İstanbul’a geldi.







3 En beğenilen videolar ise; Cao Ling’ nin Kapadokya da ki balonların üzerinde uçan uçak videosu , Shao Wenting’nin Kapadokya’da güneşi yakalayıp gökyüzüne fırlatılmasıyla gökyüzünde oluşan kalplerin arasında süzülen Kapadokya semalarında ki balon videosu, Çin’in ikonik gökdelenlerinden birine ışıkla talebe üzerine Türkiye’ye gitmek istiyorum yazan Zheng Jian’ nun videosu, Türkiye’ye gitmek için davet mektubu atan Feng Binquan’ nun videosu ve Kapadokya’da gerçek bir balona binmek istediğini dile getiren Li Pei‘ nin videoları oldu.







4 Çin medyası çekimleri takip edecek

Yunus Emre Enstitüsü Prof. Dr. Şeref Ateş, bir hafta boyunca bütün çekimleri Çin medyası takip edeceğini kaydederek, yapılan tüm haber ve görsellerin de dijital ortamda paylaşılacağını altını çizdi. Prof. Dr. Ateş, “Böylelikle Çin halkı Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatına ulaşacak” dedi. Prof. Dr. Şeref Ateş; ‘Yunus Emre Enstitüsü olarak Dünyanın farklı ülkelerinde 56 kültür Merkezinde Türkiye’nin dilini, dinini, kültürünü tanıtıyor, gelecek nesillere aktarmak için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yıl Çin de Türkiye turizm yılı olarak kutlanıyor. Türkiye’nin kültürel, doğal, tarihî ve ekonomik birikimini Çin’de doğru kanallarla tanıtabilmek ve pozitif bir Türkiye algısı oluşturulması yönünde çok yönlü çalışıyoruz. Tanıtım seferberliği çerçevesinde Türkiye-Çin arasında geliştirilmesi hedeflenen teknolojik, ekonomik ve kültürel iş birlikleri için çalışmalar yürütüyoruz. Çin’de geniş bir network ağına sahip Yunus Emre Enstitüsü, Çin-Türkiye arasında çok yönlü bir köprü görevi üstleniyor” dedi.





