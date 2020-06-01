Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı

DHA 01.06.2020 - 11:40
Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde oturan Tahsin Altun, çocukluk yıllarında Toptepe mevkisinde çobanlık yaparken, Düzce ve çevresini 360 derece görebilen bu alana tesis yapma hayalleri kurdu.
Bir bankada müfettişlik yaptıktan sonra köyüne geri dönerek besicilik yapmaya başlayan Altun, 2016 yılında Toptepe mevkisine çocukluk hayali olan otelin yapımına başladı. Geçen yıl tamamlanan otel, aralık ayında faaliyete geçti. Otelin yapımı sırasında ağaçlara da zarar verilmedi. Duvarlar ağaçların konumuna göre örüldü.
Tesis hakkında bilgiler veren Altun, "İnsanlar buraya gelince öncelikle doğayı bulacak, doğal güzellikleri bulacak. Burası 26 odalı butik bir otel. Kafeterya ve restoranımız var. Burada servis yaptığımız ürünlerin yüzde 70’ini kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Doğada bulduğumuz mantar, kaldirik otları gibi yöresel tatları sunuyoruz.
"Burası yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. Bunun 650 bin lirasını Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hibe olarak aldık.