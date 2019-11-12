Polonyalı fotoğrafçı Iwona Podlasinska, dünyanın dört bir yanındaki çocukları fotoğrafladı ve bu fotoğrafları “Dünya Çocukları” adlı seride topladı. Podlasinska, son 3 yıldır çocukları fotoğraflamak için dünyayı dolaşıyor. İşte yaşam portalı Boredpanda'nın derlemesiyle çocukların peşinde dünya turu yapan Iwona Podlasinska'nın kadrajından çarpıcı fotoğraflar...
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