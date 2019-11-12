Çocukların peşinde dünya turu

Polonyalı fotoğrafçı Iwona Podlasinska, dünyanın dört bir yanındaki çocukları fotoğrafladı ve bu fotoğrafları “Dünya Çocukları” adlı seride topladı. Podlasinska, son 3 yıldır çocukları fotoğraflamak için dünyayı dolaşıyor. İşte yaşam portalı Boredpanda'nın derlemesiyle çocukların peşinde dünya turu yapan Iwona Podlasinska'nın kadrajından çarpıcı fotoğraflar...

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

İSKOÇYA

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

LOCKSBOTTOM, İNGİLTERE

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

KORRO, İSVEÇ

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

CHICAGO, ILLINOIS / ABD 

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

İZLANDA

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

HANGZHOU / ÇİN

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

RAPPERSWIL-JONA / İSVİÇRE

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

STADTHAGEN / ALMANYA

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

PORTLAOISE / İRLANDA

dünya çocukları, dünyadan çocuk fotoğrafları

BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

NEW ORLEANS - LOS ANGELES / ABD

MIDDLETOWN - VIRGINIA / ABD

STADTHAGEN / ALMANYA

NIEL / BELÇİKA

GALVESTON, TEXAS / ABD

İZLANDA

ZHENGZHOU / ÇİN

SAINT-PAULIN - QUEBEC / KANADA

BUENOS AIRES / ARJANTİN

NIEL / BELÇİKA

PORTLAOISE / İRLANDA

NIEL / BELÇİKA

KORRO, İSVEÇ

NEWBURYPORT - MASSACHUSETTS / ABD

İRLANDA

KOSCIELISKO / POLONYA

ZALESİE - BYDGOSZCZ / POLONYA

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