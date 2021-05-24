Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi

"ÇEVRE MUCİZESİ" Hasnavi, "Necef Denizi çölün ortasında bulunan bir çevre mucizesidir. Burası aynı zamanda turizm bölgesidir. Burada çok sayıda balık çeşidi mevcut ve bir o kadar da balıkçı var. Deniz boyu yol ise yapılı değil ve turizm kapasiteli bu denize karşı ihmal söz konusu. Burası en temel kamu hizmetinden yoksun. Dini turizm merkezi olan Necef kentine yönelik de büyük ihmal var" ifadelerini kullandı.