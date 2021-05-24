Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi

Irak'ın Necef kentinde yağan yağmurlar, uzun süren kuraklık sonrası çöl mucizesi Necef Denizi'ni yükseltti. Bölgenin balıkçıları tekrar edecek bir kuraklıktan endişe ediyor. Öte yandan ihmal edilen bu mucize denizin, ülkedeki güvenliğin sağlanması halinde, ülke için önemli dini turizm merkezlerinden birisi olabileceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 12:09

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 1
Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çöl alanında bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen son dönemde yerli halkın ilgisini çekiyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 2

Yaklaşık 336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi'nde su seviyesi, uzun bir dönem kuraklık sonrası son yıllardaki yağmurlar nedeniyle yükseldi. 

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 3
Burası, Necef ve çevre bölgelerden gelenlerin ziyaret edip vakit geçirdiği yerlerden birisi haline geldi.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 4
Çölün ortasındaki Necef Denizi'nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 5

Buradaki balıkçılar, her gün deniz kenarına tezgah kuruyor ve oltayı atmak için gün batımını bekliyor.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 6

Yaklaşık 1,5 milyona yakın nüfusa sahip Necef kentinin kıyısındaki denize giden yollarda hurma ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanları dikkat çekiyor. 

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 7
Necef Denizi'nin bazı yerleri ise bataklıkları andırıyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 8

Necef Denizi hava sıcaklığı dolayısıyla gün batımına birkaç saat kala insanlarla doluyor. 

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 9
Çocuklar, ellerindeki oyuncaklarla suyun kıyısında eğlenirken, büyükler de deniz üzerinde dolaşan martıların fotoğraflarını cep telefonunun objektifiyle yakalamaya çalışıyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 10

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, Necef Denizi'ni ihmalle baş başa bırakmış durumda.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 11
Deniz çevresinde hiçbir turistik tesis bulunmuyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 12
Çevreden gelen motorlu taşıt sesleri deniz kenarında bulunan insanların uğultusuyla birleşiyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 13
Deniz kenarında yol boyunca yerlere atılan çöpler ise buranın kirliliği ve bakımsızlığını gözler önüne seriyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 14

Çöl iklimine dayanıklı 30'un üzerinde bitkinin burada varlık gösterdiği ifade ediliyor.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 15

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kerpiç fabrikası gibi bazı binaların denizin altında gömülü kaldığı kaydediliyor.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 16

Necef Denizi'nden kuraklık döneminde bol miktarda tuz da çıkarılıyor.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 17
Necef'teki evlerde bulunan musluklardan akan suyun tuzlu olduğu biliniyor.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 18

Ülkedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşması ve su seviyesinin eksilmemesi halinde bu denizin ülke için önemli turizm merkezlerinden birisi olabileceği tahmin ediliyor.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 19

"DENİZİN YENİDEN KURAKLIKLA KARŞI KARŞIYA KALMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Necefli balıkçı Ali Muheysin, "Yıllardır burada balık avlıyorum. Tek gelir kaynağımız balıkçılık. Buraya her gün gelip aynı işi yaparız" dedi.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 20

Muheysin şöyle konuştu:

"Balık çeşidinin artması için denizdeki su seviyesinin daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz"

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 21

Zuheyr Hasnavi de "Necef'in Kufe bölgesindenim. Akşamları Necef Denizi'ne gelip balık avlamakla vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 22

"ÇEVRE MUCİZESİ"

Hasnavi, "Necef Denizi çölün ortasında bulunan bir çevre mucizesidir. Burası aynı zamanda turizm bölgesidir. Burada çok sayıda balık çeşidi mevcut ve bir o kadar da balıkçı var. Deniz boyu yol ise yapılı değil ve turizm kapasiteli bu denize karşı ihmal söz konusu. Burası en temel kamu hizmetinden yoksun. Dini turizm merkezi olan Necef kentine yönelik de büyük ihmal var" ifadelerini kullandı.
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 23
İşte mucize denize ev sahipliği yapan Necef kentinden kareler...
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 24
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 25
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 26
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 27
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 28
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 29
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 30
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 31
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 32
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 33
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 34
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 35
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 36
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 37
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 38
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 39
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 40
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 41
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 42
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 43
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 44
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 45
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 46
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 47
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 48
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 49
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 50
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 51
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 52
Çölün ortasındaki mucize: Necef Denizi - 53

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