Corona sebebiyle mahsur kalan turistler, turizm merkezinde hem çalışıp hem tatil yapıyorlar

Salgın nedeniyle memleketlerine dönemeyen 2 Fransız ile 1 Faslı, Cezayirli ve Kolombiyalı turistin kampta konaklama ücreti ödemediği, kampta günlük rutin işlere yardımcı olan misafirlerin oruç tuttuğu, resim yaptığı, çiçek diktiği, temizlik yaptığı ve müzik ile uğraştığı öğrenildi.

Kaş-Kalkan D-400 kara yolu üzerinde denize sıfır ve ağaçların arasında yer alan kampta kalan gezginler, süreç normalleşene kadar başka bir yere ayrılmayı düşünmediklerini söyledi.